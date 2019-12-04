Мигранты едва не пересекли бутафорскую границу с ЕС, но их обезвредила ФСБ

Он привел нелегальных мигрантов к бутафорской границе, которую сделал заранее, сообщает «Интерфакс».
Иностранцы нашли проводника в интернете. Мужчина обещал провести их через границу в Евросоюз.
Своего обещания проводник выполнять не собирался — он специально разместил в глубоком лесу бутафорские пограничные столбы, куда и привел мигрантов.
Здесь всю группу задержали сотрудники ФСБ. Четверым неудавшимся мигрантам суд назначил штраф по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания в Российской Федерации), пишет polit.ru.
На «проводника» заведено уголовное дело о мошенничестве.