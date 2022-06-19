19 июня
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Происшествия

Главу алтайского сельсовета признали виновным в присвоении и растрате

Главу администрации одного из сельских советов Бурлинского района признали виновным в растрате денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СК Алтайского края.

Взятка. Арест.
Взятка. Арест.
Pixabay.com

По данным следователей, в декабре 2019 года глава сельсовета, получив под отчет деньги для ремонта электрооборудования системы водоснабжения населения, потратил их на свои личные нужды.

Используя служебное положение, он дал устное указание бухгалтеру изготовить авансовый отчет, указав в нем факт якобы целевого расходования полученной суммы со ссылкой на несуществующий договор.

В ходе предварительного следствия глава сельсовета вину признал. Суд назначил чиновнику наказание в виде выплаты штрафа в размере 120 тыс. рублей.

Ранее бывшего чиновника из администрации Барнаула признали виновным в получении взятки.

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