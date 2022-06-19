Главу алтайского сельсовета признали виновным в присвоении и растрате

По данным следователей, в декабре 2019 года глава сельсовета, получив под отчет деньги для ремонта электрооборудования системы водоснабжения населения, потратил их на свои личные нужды.
Используя служебное положение, он дал устное указание бухгалтеру изготовить авансовый отчет, указав в нем факт якобы целевого расходования полученной суммы со ссылкой на несуществующий договор.
В ходе предварительного следствия глава сельсовета вину признал. Суд назначил чиновнику наказание в виде выплаты штрафа в размере 120 тыс. рублей.
Ранее бывшего чиновника из администрации Барнаула признали виновным в получении взятки.