Главу одного из районов Новосибирской области задержали сотрудники ФСБ

Силовики провели обыск у чиновницы и ее мужа. Их доставили в управление Следственного комитета.
Задержание может быть связано с фиктивным трудоустройством супруга Некрасовой в муниципальных организациях района.
Фактически мужчина не работал, однако получал зарплату. По информации следствия, сумма хищения составила около 1 млн. рублей.
Сузунский район Некрасова возглавляет с 24 ноября 2017 года.
Ранее она работала на должности замглавы Сузунского района в течение шести лет.
Ранее силовики задержали высокопоставленного сотрудника МЧС.