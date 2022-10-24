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Происшествия

Главу одного из районов Новосибирской области задержали сотрудники ФСБ

Главу Сузунского района Новосибирской области Лилию Некрасову задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «НГС» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Спецоперация.
Спецоперация.
Открытые источники в интернете.

Силовики провели обыск у чиновницы и ее мужа. Их доставили в управление Следственного комитета.

Задержание может быть связано с фиктивным трудоустройством супруга Некрасовой в муниципальных организациях района.

Фактически мужчина не работал, однако получал зарплату. По информации следствия, сумма хищения составила около 1 млн. рублей.

Сузунский район Некрасова возглавляет с 24 ноября 2017 года.

Ранее она работала на должности замглавы Сузунского района в течение шести лет.

Ранее силовики задержали высокопоставленного сотрудника МЧС.

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