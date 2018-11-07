Грузовик насмерть задавил женщину у «Марии-Ра» в Барнауле

Прокуратура направила в суд уголовное дело жителя Барнаула, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчина задавил на грузовике пешехода около магазина «Мария-Ра».

По данным следствия, в сентябре 2018 года мужчина двигался задним ходом к магазину «Мария-Ра» на ул. Челюскинцев, 69 на грузовом автомобиле для разгрузки товара. В нарушение требований ПДД он не убедился в безопасности своего маневра и наехал на женщину.

В результате ДТП пешеход получила рвано-ушибленные раны в области лица и закрытую травму живота, от которых скончалась, сообщает краевая прокуратура.

Мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.