Из Барнаула в Санкт-Петербург вывезли 25 бельчат

В грузовом терминале Пулково прошли ветеринарный контроль 25 белок, вывезенных из Барнаула, сообщили в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Белки прибыли в адрес жителя Санкт-Петербурга, который занимается их разведением.

Белкам из Барнаула пять месяцев, в Петербург они прибыли на самолете. Животных досмотрели инспекторы теруправления Россельхознадзоре региона. Как выяснилось, сопроводительные документы на бельчат, гарантирующие безопасность и отсутствие рисков эпизоотии, оформлены корректно.

Нарушений ветеринарного законодательства инспекторы тоже не выявили. Бельчата клинически здоровы. В ведомстве также пояснили, что их получатель — житель Петербурга, который занимается разведением белок и «выведением новых пород».