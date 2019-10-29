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29 октября
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Происшествия

Из-за сильного ветра на Алтае семь раз отключалось электричество и летали остановки

По данным правительства Алтайского края на 19:31, из-за откючений электроэнергии, вызванных сильными порывами ветра, без света оставались более 4 тыс. жителей. Практически на всей территории края наблюдается сильный ветер, порывы которого в отдельных районах достигают 38 метров в секунду, сообщает официальный сайт региона.

В Бийске 29 октября 2019 года.
В Бийске 29 октября 2019 года.
"Инцидент Бийск".

Штормовая погода приводит к периодическим отключениям электроэнергии, вызванным повреждениями ЛЭП из-за обрыва проводов, обрушения опор, падения деревьев на линии. Большинство нарушенийустраняют оперативно. Но новые постоянно возникают.

Поэтому ситуация с количеством обесточенных потребителей меняется ежечасно.

На 19 часов 29 октября зафиксировано семь случаев аварийного отключения электроэнергии. Без света остаются 4 232 человека. Отключено также 25 социально значимых объектов.

Из семи случаев длительные отключения (продолжительностью более трех часов) зафиксированы в селе Верх-Неня (286 человек, четыре социально значимых объекта) и в Белокурихе (2 372 человека, пять социально значимых объектов).

В электросетевых компаниях края введен особый режим работы. Усиленные дополнительными людьми и техникой Ремонтные бригады усилили дополнительными людьми и техникой — они восстанавливают энергоснабжение населенных пунктов.

В Бийске 29 октября 2019 года.
В Бийске 29 октября 2019 года.
«Инцидент Бийск».

Надо сказать, что жители время от времени сообщают в соцсетях и о других последствиях. В Бийске подписчик паблика «Инцидент Бийск» рассказали, что с гаража сорвало крышу и в старом центре города свалило могучую ель. В Барнауле несколько раз сильными порывами ветра срывало остановочные павильоны.

«Россети Сибирь» сообщили, что колл-центр работке в особом режиме, на телефоны посадили больше людей, звонки по отключениям обслуживают в первую очередь.

По бесплатному телефону 8−800−1000−380 можно получить необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах Россети Сибирь.

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