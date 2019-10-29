Из-за сильного ветра на Алтае семь раз отключалось электричество и летали остановки

По данным правительства Алтайского края на 19:31, из-за откючений электроэнергии, вызванных сильными порывами ветра, без света оставались более 4 тыс. жителей. Практически на всей территории края наблюдается сильный ветер, порывы которого в отдельных районах достигают 38 метров в секунду, сообщает официальный сайт региона.