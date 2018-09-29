17-летнего подростка-аутиста в Казани избил бывший спецназовец

В Казани бывший спецназовец жестоко избил 17-летнего подростка-аутиста. Парень еще учится в школе и попросил прохожего показать дорогу. Но тот начал избивать его ногами. Впрочем, у мужчины иная версия: он утверждает, что защищался. Информацию об этом рассказали в РИА «Новости».

Школьник ехал на метро самостоятельно второй раз в жизни — до этого его всегда сопровождала мать. Ему трудно ориентироваться и он заблудился, после чего спросил дорогу у прохожего. Речь парня развита плохо, поэтому никто не может сказать, в какой форме был задан вопрос.

Что именно произошло в дальнейшем, восстановили по кадрам с камеры наблюдения. Парень переминается с ноги на ногу у входа в магазин и говорит по телефону. Мимо проходит мужчина спортивного телосложения с маленьким сыном. Через мгновение «спортсмен» накидывается на подростка-инвалида. В ролике видно, как он нанес ему как минимум два удара ногой. Проходящие мимо люди не вступились за подростка.

Сотрудницы магазина, наблюдавшиеу мальчика. Врачи диагностировали перелом одной из лицевых костей со смещением, под глазом у подростка огромный фингал. О причинах избиения сам подросток ничего сообщить не может. Он лишь повторяет: «Дядя бил, было больно, шла кровь».

Мужчина с места происшествия скрылся. Но его нашли 27 сентября. Он сказал, что Он сказал, что виновным себя не считает и уверяет, что подросток-инвалид сам набросился на него.

По неофициальной информации, мужчина какое-то время служил в 26-м отряде спецназа «Барс», но его попросили уволиться из-за взрывного характера. Местная полиция расследует уголовное дело.