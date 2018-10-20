Лже-экстрасенсу и «следователю» удалось дважды обмануть жительницу Алтая на круглую сумму

59-летняя жительница Республики Алтай дважды стала жертвой мошенников. Обманом они получили от нее более 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Сельчанка нашла и интернете объявление экстрасенса и обратилась к нему, чтобы вылечить супруга. Мужчина пообещал провести специальный сеанс и попросил перевести ему деньги. Женщина доверилась и сделала это. После чего экстрасенс перестал выходить на связь. Заявлять в полицию она не стала.

Через несколько месяцев сельчанке позвонил неизвестный мужчина, представился следователем и сообщил, что лже-экстрасенс задержан и потерпевшей вернут деньги. Звонивший пояснил, что для возврата денег необходимо оплатить банковские операции и судебные издержки. В очередной раз поверив сказанному, женщина перевела более 97 тыс. рублей на указанный ей номер банковской карты. После этого злоумышленник отключил телефон и больше на связь не выходил.

Полицейские пытаются установить личности преступников.