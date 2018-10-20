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Лже-экстрасенсу и «следователю» удалось дважды обмануть жительницу Алтая на круглую сумму

59-летняя жительница Республики Алтай дважды стала жертвой мошенников. Обманом они получили от нее более 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Женщина говорит по телефону.
Женщина говорит по телефону.
СС0

Сельчанка нашла и интернете объявление экстрасенса и обратилась к нему, чтобы вылечить супруга. Мужчина пообещал провести специальный сеанс и попросил перевести ему деньги. Женщина доверилась и сделала это. После чего экстрасенс перестал выходить на связь. Заявлять в полицию она не стала.

Через несколько месяцев сельчанке позвонил неизвестный мужчина, представился следователем и сообщил, что лже-экстрасенс задержан и потерпевшей вернут деньги. Звонивший пояснил, что для возврата денег необходимо оплатить банковские операции и судебные издержки. В очередной раз поверив сказанному, женщина перевела более 97 тыс. рублей на указанный ей номер банковской карты. После этого злоумышленник отключил телефон и больше на связь не выходил.

Полицейские пытаются установить личности преступников.

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