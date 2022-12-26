Минус три. В страшном ДТП на алтайской трассе три автомобиля съехали в кювет

Страшное ДТП с участием трех автомобилей произошло на Заринской трассе ближе к вечеру 26 декабря. Об этом сообщает «Барнаул 22».

В страшном ДТП на алтайской трассе три автомобиля съехали в кювет

Как сообщает источник, три автомобиля оказались в кювете.

Судя по опубликованным кадрам, один автомобиль сильно пострадал — у него разворочен весь перед. У другого пострадало крыло. При съезде в кювет, он «зарылся» в снег.

На трассе остались разбросаны части автомобиля и личные вещи.

О пострадавших и обстоятельствах аварии неизвестно.

Ранее смертельное ДТП произошло на Алтайской трассе. На трассе столкнулись две легковушки, одна из которых LADA. Водитель иномарки погиб, его пассажира увезли на скорой.