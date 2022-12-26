26 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Минус три. В страшном ДТП на алтайской трассе три автомобиля съехали в кювет

Страшное ДТП с участием трех автомобилей произошло на Заринской трассе ближе к вечеру 26 декабря. Об этом сообщает «Барнаул 22».

В страшном ДТП на алтайской трассе три автомобиля съехали в кювет
В страшном ДТП на алтайской трассе три автомобиля съехали в кювет
Барнаул 22

Как сообщает источник, три автомобиля оказались в кювете.

Судя по опубликованным кадрам, один автомобиль сильно пострадал — у него разворочен весь перед. У другого пострадало крыло. При съезде в кювет, он «зарылся» в снег.

На трассе остались разбросаны части автомобиля и личные вещи.

О пострадавших и обстоятельствах аварии неизвестно.

Ранее смертельное ДТП произошло на Алтайской трассе. На трассе столкнулись две легковушки, одна из которых LADA. Водитель иномарки погиб, его пассажира увезли на скорой.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость