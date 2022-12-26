Минус три. В страшном ДТП на алтайской трассе три автомобиля съехали в кювет

Как сообщает источник, три автомобиля оказались в кювете.
Судя по опубликованным кадрам, один автомобиль сильно пострадал — у него разворочен весь перед. У другого пострадало крыло. При съезде в кювет, он «зарылся» в снег.
На трассе остались разбросаны части автомобиля и личные вещи.
О пострадавших и обстоятельствах аварии неизвестно.
Ранее смертельное ДТП произошло на Алтайской трассе. На трассе столкнулись две легковушки, одна из которых LADA. Водитель иномарки погиб, его пассажира увезли на скорой.
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