Московский подросток отдал 2,5 млн долларов неизвестному мужчине на раскрутку телеграм-канала

В Москве подросток отдал все накопления своих родителей неизвестному мужчине, который обещал ему помочь раскрутить телеграм-канал, сообщает агентство « Москва ».

По словам матери подростка, накануне она обнаружила, что из сейфа в ее квартире пропали 2,5 млн рублей.

Опрошенный полицией школьник пояснил, что он познакомился в Telegram с неким молодым человеком по имени Павел, который предложил создать подростку канал в мессенджере, чтобы зарабатывать на нем деньги.

Мужчина заявил подростку, что для запуска канала и рекламы в нем нужны деньги, поэтому подросток в течение трех месяцев брал из сейфа родителей различные суммы и отдавал их незнакомцу. Таким образом школьник потратил все сбережения своих родителей, пишет znak.com.

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.