Мстительный житель Алтайского края ошибся и сломал челюсть невиновному человеку

В Яровом полицейские задержали злоумышленника, которого подозревают в жестком избиении мужчины, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, один из местных жителей хотел отомстить за брата, которого недавно избили. Мужчина пришел в дом человека, которого считал виновным, и с порога начал избивать его. Потерпевший получил множественные ушибы, также у него сломана челюсть.

Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

«Не исключено, что статью могут изменить на более тяжкую. Все зависит от того, на какое время человек потерял трудоспособность», — отмечают в ведомстве.

Позже стало известно, что потерпевший не избивал брата злоумышленника: то есть подозреваемый отомстил невиновному человеку.