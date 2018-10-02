Читайте нас в соцсетях
2 октября 8°C
Новости
Вся лента
Происшествия
297

Мстительный житель Алтайского края ошибся и сломал челюсть невиновному человеку

В Яровом полицейские задержали злоумышленника, которого подозревают в жестком избиении мужчины, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Место преступления в Яровом.
Место преступления в Яровом.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, один из местных жителей хотел отомстить за брата, которого недавно избили. Мужчина пришел в дом человека, которого считал виновным, и с порога начал избивать его. Потерпевший получил множественные ушибы, также у него сломана челюсть.

Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

«Не исключено, что статью могут изменить на более тяжкую. Все зависит от того, на какое время человек потерял трудоспособность», — отмечают в ведомстве.

Позже стало известно, что потерпевший не избивал брата злоумышленника: то есть подозреваемый отомстил невиновному человеку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка