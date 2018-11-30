В Алтайском крае 20 «биржевиков» из преступной группировки предстанут перед судом

Третьим отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 20-ти членов организованной преступного сообщества.

Следствием установлено, что с октября 2015 по июль 2016 года на территории Алтайского края действовало организованное преступное сообщество (ОПС), осуществляющее незаконную игорную деятельность.

Иерархия

У ОПС была четкая структура и распределение обязанностей между своими участниками, говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

В состав группировки из 23 человек входили лидеры, бухгалтер, техник, управляющие игорными заведениями и обслуживающий персонал.

«Торги» на бирже и доход

Под видом легальной деятельности — участие в электронных торгах на бирже — организатор группировки создал в нескольких районах региона заведения по проведению азартных игр, а участники сообщества выполняли функции по обеспечению их эффективной работы.

Игры проводились с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. А также игрового оборудования в виде персональных компьютеров (ПК) — электронных вычислительных машин (ЭВМ) с установленным программным обеспечением и игровых терминалов.

Сумма дохода, полученная группировкой от преступной деятельности, составила более 10 милн рублей.

Обвиняемые вину признали частично.

Международный розыск

Лидер преступной организации и его заместитель от органов предварительного следствия скрылись и объявлены в международный розыск.

Досудебное соглашение и «по существу»

С бухгалтером, заключено досудебное соглашение, предварительное следствие в отношении него завершено, дело рассматривается судом.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвинения

Участники ОПС обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, т. е. незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также средств связи, в том числе подвижной связи, если они совершены организованной группой, сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации), т. е. руководство входящим в преступное сообщество (преступную организацию) структурным подразделением).

Напомним, в Алтайском краевом суде рассматривается громкое дело в отношении членов ОПГ, возглавляемой «вором в законе» Ткачом Няганьским (Андрей Ткаченко). Всего на скамье подсудимых 13 человек. В отношении одного из них суд приостановил производство в связи с тяжелым заболеванием.

Группировка занималась в том числе нападениями на товарные поезда, следовавшие в Казахстан. Также члены банды вымогали деньги у алтайских предпринимателей.

11 декабря в Барнауле состоится очередное судебное заседание в отношении участников криминального сообщества