В Алтайском крае 20 «биржевиков» из преступной группировки предстанут перед судом

Следствием установлено, что с октября 2015 по июль 2016 года на территории Алтайского края действовало организованное преступное сообщество (ОПС), осуществляющее незаконную игорную деятельность.
Иерархия
У ОПС была четкая структура и распределение обязанностей между своими участниками, говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.
В состав группировки из 23 человек входили лидеры, бухгалтер, техник, управляющие игорными заведениями и обслуживающий персонал.
«Торги» на бирже и доход
Под видом легальной деятельности — участие в электронных торгах на бирже — организатор группировки создал в нескольких районах региона заведения по проведению азартных игр, а участники сообщества выполняли функции по обеспечению их эффективной работы.
Игры проводились с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. А также игрового оборудования в виде персональных компьютеров (ПК) — электронных вычислительных машин (ЭВМ) с установленным программным обеспечением и игровых терминалов.
Сумма дохода, полученная группировкой от преступной деятельности, составила более 10 милн рублей.
Обвиняемые вину признали частично.
Международный розыск
Лидер преступной организации и его заместитель от органов предварительного следствия скрылись и объявлены в международный розыск.
Досудебное соглашение и «по существу»
С бухгалтером, заключено досудебное соглашение, предварительное следствие в отношении него завершено, дело рассматривается судом.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Обвинения
Участники ОПС обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр,
Напомним, в Алтайском краевом суде рассматривается громкое дело в отношении членов ОПГ, возглавляемой «вором в законе» Ткачом Няганьским (Андрей Ткаченко). Всего на скамье подсудимых 13 человек. В отношении одного из них суд приостановил производство в связи с тяжелым заболеванием.
Группировка занималась в том числе нападениями на товарные поезда, следовавшие в Казахстан. Также члены банды вымогали деньги у алтайских предпринимателей.
11 декабря в Барнауле состоится очередное судебное заседание в отношении участников криминального сообщества