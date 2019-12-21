На Алтае инженера крупного оборонного завода осудили за организацию хищений

Алтайский краевой суд признал обоснованным обвинительный приговор и меру наказания двух бывших сотрудниц бийского оборонного предприятия «Сибприбормаш». Они организовали нехитрую схему хищения денег завода, и если бы не бдительный сотрудник компании-поставщика, махинации позволяли бы им регулярно получать прибавку к зарплате.

Нехитрая схема

Обе женщины работали на оборонном предприятии в Бийске «Сибприбормаш», первая — инженером отдела снабжения, вторая — начальником гальванического участка цеха.

Летом 2017 года инженер-снабженец Светлана П. предложила начальнику участка Валентине Т. списать сырье, которое будут поступать на склад цеха только по документам, а не фактически.

Та согласилась — в связи с трудным материальным положением, объяснила она на суде. К делу привлекли еще и кладовщицу, которая должна была оприходовать и списывать непоставленный товар.

В дальнейшем Светлана П. попыталась уговорить сотрудника «Новосибирской базы химреактивов» поставлять на бийский завод сырьё не в полном объеме. Всё просто: «Сибприбормаш» оплатит поставку полностью, часть сырья остается на базе в Новосибирске, а деньги за недопоставку новосибирец делит с бийчанкой.

Но довести до конца задуманное Светлана П. не успела — была задержана сотрудниками полиции.

Полиция. бийск.22.мвд.рф

Как их поймали

Представитель «Новосибирской базы химреактивов» согласился на предложение бийчанки, но только для видимости. Свидетели на суде и он сам показали: он сразу же рассказал о замысле женщины директору. А тот тоже медлить не стал и пошел в полицию.

В дальнейшем новосибирец действовал под контролем правоохранительных органов и принял участие в оперативном эксперименте. Вот как это было.

Мужчине выдали в присутствии понятых для начала 78 тыс. рублей — ведь он как будто бы согласился на план. Он встретился с бийчанкой в феврале 2018 года у ТЦ «Ривьера» в Бийске. Передача денег происходила в его автомобиле.

Вторая встреча состоялась там же, но в апреле: ей передали ещё 151 тыс. рублей (из которых, впрочем, 111 тыс. были муляжом). В общем, в конце концов женщин разоблачили,

Правосудие. Суд. Молоток СС0

Что решил суд

Если бы сделки осуществились и новосибирец всерьез сговорился с бийчанкой, товара было бы похищено на 460 тыс. рублей. Но не поставленная продукция хранилась отдельно на складе на время проведения эксперимента, а похитить деньги заводчикам не дали.

Обе женщины на суде признали свою вину. Правда, Светлана П. заявила, что совершить преступление ей предложил представитель новосибирского завода-поставщика химреактивов — тот самый, который о ее предложении бдительно сообщил своему директору.

Так или иначе, Бийский горсуд вынес обвинительный приговор, женщины получили условные сроки: Светлана П. 3 года, Валентина Т. 2 года. 12 декабря Алтайский краевой суд утвердил этот приговор.