На Алтае отдали под суд хозяйку свиньи, покусавшей девочку

Уголовное дело владелицы свиней из Ельцовского района направлено в суд. Как сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю, дело связано с тем, что агрессивные свиньи, принадлежавшие женщине и свободно бродившие по селу, сильно покусали четырехлетнюю девочку.