На Алтае попытка применить закон о тишине закончилась нападением женщины на участкового

Инцидент произошел ночью в мае 2020 года. Местному участковому поступило сообщение — некая дама 34 лет от роду нарушает закон о тишине. Были ли она одна или нет, из сообщения следственного комитета, описавшего инцидент, неясно.
Участковый прибыл на место и усмотрел в ее действия признаки административного правонарушения. Сотрудник полиции решил доставить даму в дежурную часть. Но та воспротивилась.
И будучи нетрезвой, грубо и нецензурно выразилась в адрес участкового. А затем набросилась на него с кулаками — нанесла не менее пяти ударов в область шеи.
Ничем хорошим для нее этим действия не закончились.
Новоалтайский межрайонный следственный отдел краевого следкома возбудил уголовное дело. Буйную жительницу ЗАТО Сибирский обвинили в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
И вот теперь уголовное дело с утвержденным прокурором Первомайского района обвинительным заключением направлено в суд, сообщила помощник руководителя следственного управления алтайского СУ СКР по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.