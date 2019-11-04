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Происшествия

На Алтае пропал еще один мальчик, на поиски отправились волонтеры

Поисковики из Лизы Алерт-Алтайский край разыскивают еще одного пропавшего мальчика — 11-летнего Димы Васильева. Мальчик ушел из дома утром 4 ноября, и, как объясняют волонтеры, у родителей есть веские основания сильно беспокоиться.

Поиски пропавших.
Поиски пропавших.
"Лиза Алерт" Алтайский край.

Дима Васильев ушел из дома 4 ноября примерно в 11:30. Поисковики объявил сбор волонтеров. Вот что известно о мальчике.

Приметы:

  • Рост 155−160 см.
  • Телосложение худощавое.
  • Волосы светлые.
  • Глаза серые.

Был одет:

  • Темно-зеленая куртка с опушкой на капюшоне.
  • Светло-серые спортивные штаны.
  • Черные ботинки.
  • Черная вязаная шапка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

Ранее altapress.ru рассказывал о пропаже 10-летнего мальчика из села Боровиха Первомайского района. Мальчик нашелся и сейчас находится дома.

Дима Васильев.
Дима Васильев.
Лиза Алерт — Алтайский край. ВКонтакте.

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