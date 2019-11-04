На Алтае пропал еще один мальчик, на поиски отправились волонтеры

Поисковики из Лизы Алерт-Алтайский край разыскивают еще одного пропавшего мальчика — 11-летнего Димы Васильева. Мальчик ушел из дома утром 4 ноября, и, как объясняют волонтеры, у родителей есть веские основания сильно беспокоиться.