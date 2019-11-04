На Алтае пропал еще один мальчик, на поиски отправились волонтеры

Дима Васильев ушел из дома 4 ноября примерно в 11:30. Поисковики объявил сбор волонтеров. Вот что известно о мальчике.
Приметы:
- Рост 155−160 см.
- Телосложение худощавое.
- Волосы светлые.
- Глаза серые.
Был одет:
- Темно-зеленая куртка с опушкой на капюшоне.
- Светло-серые спортивные штаны.
- Черные ботинки.
- Черная вязаная шапка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).
Ранее altapress.ru рассказывал о пропаже 10-летнего мальчика из села Боровиха Первомайского района. Мальчик нашелся и сейчас находится дома.
Дима Васильев.
Лиза Алерт — Алтайский край. ВКонтакте.