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На Алтае разозленный мужчина разбил камнем машину сожительницы

Во время разборок двух сожителей в Горно-Алтайске пострадал автомобиль Honda Odyssey. Заявление на своего гражданского супруга подала в полицию владелица автомобиля, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Булыжник.
Булыжник.
vk.com/act54

Женщина пожаловалась стражам порядка на то, что ее 39-летний сожитель в сердцах повредил принадлежащее ей авто.

Мужчина пришел домой к даме и попросил воспользоваться «Хондой», на что женщина ответила отказом. Сожители поругались. Рассерженная женщина во время перепалки села за руль машины и попыталась выехать со двора.

Тогда ее возлюбленный подобрал булыжник и запустил им в иномарку. Было разбито заднее стекло, ущерб составил 8 тысяч рублей.

Подозреваемого по заявлению потерпевшей доставили в полицию, где тот уже признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. По этой статье сожителя даже могут посадить в колонию на два года.

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