На Алтае разозленный мужчина разбил камнем машину сожительницы

Женщина пожаловалась стражам порядка на то, что ее 39-летний сожитель в сердцах повредил принадлежащее ей авто.
Мужчина пришел домой к даме и попросил воспользоваться «Хондой», на что женщина ответила отказом. Сожители поругались. Рассерженная женщина во время перепалки села за руль машины и попыталась выехать со двора.
Тогда ее возлюбленный подобрал булыжник и запустил им в иномарку. Было разбито заднее стекло, ущерб составил 8 тысяч рублей.
Подозреваемого по заявлению потерпевшей доставили в полицию, где тот уже признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. По этой статье сожителя даже могут посадить в колонию на два года.