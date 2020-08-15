На Алтае школьники в шутку утащили плиту и пойдут под суд за грабеж

Уголовное дело о грабеже на двух школьников из Зонального района направлено в суд. Подростки утащили чужую газовую плиту, стоявшую под пролетом лестничной площадки — по их словам, в шутку, сообщили в краевом следкоме.

По данным следствия, в марте 2020 года в одном из сел Зонального района подростки 15 и 17 лет, находясь в подъезде жилого дома, увидели газовую плиту, стоявшую под пролетом лестничной площадки.

Они решили похитить ее. Взяли и вынесли ее на участок местности, причинив местному жителю ущерб в размере более 3 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия подростки вину в содеянном признали, пояснив, что решили пошутить.

Однако данный факт не помог избежать им привлечения к уголовной ответственности. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Зонального района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Парни обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ: грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору.