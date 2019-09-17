На Алтае следователи поймали банду похитителей домашних животных

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела преступной группы, которая похищала домашних животных и иное имущество в домовладениях жителей сельской местности Алтайского края. Главарю вменяется также изнасилование несовершеннолетней — 16-летней дочки сожительницы, соединенное с угрозой убийством. Объем уголовного дела составил 44 тома, а обвинительного заключения более 1200 листов.

Проникали и похищали

По данным следствия, в 2018 году 37-летний житель Смоленского района (он обвиняемый по делу) организовал группу для хищения домашних животных и другого имущества с территории домовладений жителей сельской местности Алтайского края. В группу он вовлек сожительницу и ее сестру. А затем путем угроз заставил совершить несколько краж еще и несовершеннолетнюю дочь сожительницы.

В 2018 году участники орггруппы проникали в хозпостройки жителей Алтайского, Смоленского, Петропавловского и Быстроистокского районов. Похищали кур, лошадей свиней, овец и другое ценное имущество. Вопросами организации преступлений, хранения и сбыта похищенного, занимался обвиняемый.

За восемь месяцев группа совершила 31 кражу на сумму более 1 млн рублей.

Коровы. Животноводство. СС0

Плюс изнасилование девочки

В ходе предварительного следствия доказана причастность организатора группы к покушению на уничтожение чужого имущества. В начале декабря 2018 года обвиняемый гостил у брата. Очевидно, отношения не были братскими — мужчина поджёг его автомобиль.

Хуже того, в сентябре прошлого года изнасиловал 16-летнюю племянницу своей сожительницы.

Насилие. unsplash.com

В чем обвиняют участников

37-летнего организатора группы обвиняют в совершении нескольких преступлений:

ч . 3 ст. 33 , п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ ( организация кражи , с незаконным проникновением в иное хранилище , с причинением значительного ущерба гражданину , совершенное организованной группой)

3 ст. 33 п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ организация кражи с незаконным проникновением в иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину совершенное организованной группой) п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ ( кража , совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище , с причинением значительного ущерба гражданину , совершенная организованной группой)

кража совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище с причинением значительного ущерба гражданину совершенная организованной группой) ч. 3 ст. 30 , ч. 2 ст. 167 УК РФ ( покушение на совершение умышленного уничтожения чужого имущества , если это деяние повлекло причинение значительного ущерба , совершенное путем поджога , если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельств)

ч. 2 ст. 167 УК РФ покушение на совершение умышленного уничтожения чужого имущества если это деяние повлекло причинение значительного ущерба совершенное путем поджога если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельств) п. 4 ст. 150 УК РФ ( вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления совершенное лицом , достигшим восемнадцатилетнего возраста , совершенное с угрозой применения насилия , связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу , в совершение тяжкого преступления)

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления совершенное лицом достигшим восемнадцатилетнего возраста совершенное с угрозой применения насилия связанное с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу в совершение тяжкого преступления) п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ ( изнасилование , соединенное с угрозой убийством , несовершеннолетней).

Кроме него, перед судом предстанут 32-хлетняя местная жительница, ее 16-летняя дочь и 25-летняя сестра. Они тоже обвиняются в совершении нескольких преступлений, но список не стольо внушительный, как у «шефа».

В ходе расследования дела допрошено более 80-ти потерпевших и свидетелей, проведено и проанализировано большое количество судебно-криминалистических экспертиз. Осложняли следствие факт совершения обвиняемыми имущественных преступлений на территории нескольких районов края, а также процессуальные особенности расследования уголовных дел с участием несовершеннолетних.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.