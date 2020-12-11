На Алтае смотрящего за районом полицейского поймали при продаже крупной партии наркотиков

Начальник отдела полиции пытался сбыть партию наркотиков в Заринске.
«Довести преступный умысел до конца не удалось в связи с тем, что был задержан сотрудниками собственной безопасности и ФСБ», — рассказали в ведомстве.
Возбудили уголовное дело по факту «покушения на сбыт наркотического средства в особо крупном размере».
Полицейского отправили под стражу. Следователи собирают и закрепляют доказательства.
Ранее в Алтайском крае подполковника полиции осудили за симбиоз с банкиром, лишили звания и оштрафовали.