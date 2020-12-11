Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

На Алтае смотрящего за районом полицейского поймали при продаже крупной партии наркотиков

В Алтайском крае задержали начальника отдела полиции по Залесовскому району, сообщает региональный СК.

Задержали начальника отдела полиции в Алтайском крае.
Задержали начальника отдела полиции в Алтайском крае.
vk.com/altaikrai.sledcom.

Начальник отдела полиции пытался сбыть партию наркотиков в Заринске.

«Довести преступный умысел до конца не удалось в связи с тем, что был задержан сотрудниками собственной безопасности и ФСБ», — рассказали в ведомстве.

Возбудили уголовное дело по факту «покушения на сбыт наркотического средства в особо крупном размере».

Полицейского отправили под стражу. Следователи собирают и закрепляют доказательства.

Ранее в Алтайском крае подполковника полиции осудили за симбиоз с банкиром, лишили звания и оштрафовали.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость