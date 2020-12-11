На Алтае смотрящего за районом полицейского поймали при продаже крупной партии наркотиков

В Алтайском крае задержали начальника отдела полиции по Залесовскому району, сообщает региональный СК.

Начальник отдела полиции пытался сбыть партию наркотиков в Заринске.

«Довести преступный умысел до конца не удалось в связи с тем, что был задержан сотрудниками собственной безопасности и ФСБ», — рассказали в ведомстве.

Возбудили уголовное дело по факту «покушения на сбыт наркотического средства в особо крупном размере».

Полицейского отправили под стражу. Следователи собирают и закрепляют доказательства.

Ранее в Алтайском крае подполковника полиции осудили за симбиоз с банкиром, лишили звания и оштрафовали.