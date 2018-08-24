На петербургских заводах Nissan и Toyota произошла вспышка гепатита А

На предприятиях компаний «Ниссан Мэнуфэктуринг РУС» и «Тойота Мотор Мануфэктуринг Россия».в Санкт-Петербурге произошла вспышка гепатита А. За две недели в городскую клиническую инфекционную больницу госпитализировали 29 человек, пишет ТАСС . У 18 человек диагноз подтвердился.

Работники заводов поступали в больницу не массово, а в разные дни. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

По предварительным данным, причиной заболевания стали пищеблоки предприятий. На их деятельность наложили запрет.

На предприятиях рабочий процесс не останавливается. По данным компаний, на заводах приняли все необходимые меры, включая вакцинацию и смену поставщика питания.

Вирус гепатита, А — самая распространенная и наиболее безопасная форма вирусного гепатита. Она не влечет за собой тяжелых последствий и не является хронической. Вирус передается с грязной водой, зараженными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным человеком, сообщает Роспотребнадзор.