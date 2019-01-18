В сети появилось видео, как силовики жестко задерживают шантажировавшую Дерипаску секс-тренершу

Накануне в Шереметьево задержали Анастасию Вашукевич (известная как Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), которые вернулись в Россию из Таиланда.18 января в сети появилось видео этого задержания. В ролике Рен-ТВ видно, что Рыбка отчаянно сопротивлялась силовикам.