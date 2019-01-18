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В сети появилось видео, как силовики жестко задерживают шантажировавшую Дерипаску секс-тренершу

Накануне в Шереметьево задержали Анастасию Вашукевич (известная как Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), которые вернулись в Россию из Таиланда.18 января в сети появилось видео этого задержания. В ролике Рен-ТВ видно, что Рыбка отчаянно сопротивлялась силовикам.

Настя Рыбка.
Настя Рыбка.
www.instagram.com/nastya_rybka.ru

Судя по кадрам, Анастасия не собиралась добровольно сдаваться, стражи порядка пытались насильно усадить Рыбку в инвалидное кресло, а потом, крутя руки, вытащили из здания аэропорта.

Кириллову и Вашукевич грозит до 6 лет лишения свободы по делу об организации проституции, пишет Znak.com. Их и еще пятерых фигурантов дела о о нелегальном секс-тренинге депортировали из Таиланда.

В феврале 2018 года в одной из гостиниц Паттайи местные правоохранители задержали россиян, участвующих в секс-тренинге «Жизнь без трусов». Их обвиняли в организации преступного сообщества, сговоре в составе более пяти человек для совершения преступления и организации предоставления услуг сексуального характера. Им грозило до 20 лет заключения. 15 января таиландский суд приговорил фигурантов дела к условному сроку.

На всю страну Настя Рыбка прославилась после того, как разместила вместе с Лесли в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального показал кадры из Instagram Рыбки, на которых мужчина, похожий на вице-премьера Сергея Приходько, гостил на яхте олигарха Олега Дерипаски в сопровождении девушек из эскорта. Позже ФБК опубликовал интервью с автором книги «Дневник по соблазнению миллиардера» Настей Рыбкой и ее секс-тренером Алексом Лесли.

Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский суд Краснодарского края, и тот признал расследование нарушающим право бизнесмена на конфиденциальность частной жизни и взыскал с ответчиков по 500 тыс. рублей. Расследование и публикации в СМИ о бизнесмене были внесены Роскомнадзором в реестр запрещенной к распространению информации.

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