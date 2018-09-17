В Барнауле девочку серьезно искусала собака

Жительница Барнаула Евгения Позднякова обратилась с жалобой в сообщество Barnaul22. Женщина рассказала, что 29 августа на ул. Червонной соседская собака напала на ее 7-летнюю дочь. Девочка получила множественные раны бедра.

Евгения рассказала, что сосед отпускает свою собаку на улицу без присмотра. Случай нападения на ее дочь не первый: ранее от укусов животного пострадал мужчина.

Евгения Позднякова,

жительница Барнаула:

Собака периодически выбегает из дома, пугает прохожих и нападает на всех. Мы обращались в полицию и администрацию. Хозяева мер никаких не приняли и, по всей видимости, не собираются.

31 августа пострадавшую девочку госпитализировали в 7-ю детскую клиническую больницу в хирургическое отделение, где под общим наркозом сделали ревизию и дренирование ран правого бедра. После этого она полторы недели лежала в больнице.

7-летняя Диана Позднякова занимается танцами в студии, которая является участником Общероссийской танцевальной организации. Девочка входит в конкурсный состав детской сборной Алтайского края. Из-за травмы она была вынуждена сняться с соревнований и пропустить 1 сентября в школе.

Младшая дочь Евгении из-за случая с сестрой тоже испытала стресс. Девочек возят на консультации психолога и невролога. «Хозяйка собаки работает в силовых структурах, на контакт не идет, у нее связи, ничего не боится», — рассказала мама пострадавшей и попросила совета, как действовать в такой ситуации.