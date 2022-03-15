16 марта
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Происшествия

Нашли майнинговые компании, связанные с семьей елбасы

В Казахстане выявили майнинговые компании, аффилированные с братом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болатом Назарбаевым и другими известными бизнесменами, сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Криптовалюта.
Криптовалюта.
СС0

Там отметили, что майнинг криптовалют стремительно набирает обороты, а незаконная деятельность в этой сфере «привела к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны».

Чиновники решили проверить майнинговые фирмы, пишет «Интерфакс».

В результате проведенных профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность.

«Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, есть фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым (акционер и председатель совета директоров АО „Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания“) в Павлодарской области», — сообщили в АФМ.

Также, по данным агентства, среди аффилированных лиц экс-председатель правления QazaqGaz Кайрат Шарипбаев, которого СМИ называют мужем старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги и бизнесмен Ерлан Нигматулин, брат экс-спикера мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина.

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