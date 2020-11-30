Злоумышленники звонят барнаульцам с телефонов, номера которых определяются как реальные номера налоговых инспекций Алтайского края. По данным управления ФНС, для этого жулики используют специальное программное обеспечение. В сценарий, по которому «разводят на деньги» абонентов, жулики тоже внесли дополнения: чтобы заставить людей расстаться с деньгами, они пугают уголовным делом.

В чем суть новой схемы?

О новом способе вытягивания денег рассказала налоговикам бдительная 65-летняя жительница Барнаула — она на «развод» не попалась. Вот как организовано дело.

Звонит человек , представляется сотрудником банка. Он сообщает — на ваш счет поступила крупная сумма , с нее нужно заплатить налоги. Сотрудник налоговой службы с вами скоро свяжется. Второй звонок поступает от псевдосотрудника ФНС. Причем номер телефона , с которого жулик позвонил женщине , определился как 65−95−84 - и это реальный номер ИФНС России № 14 по Алтайскому краю. Псевдоналоговик требует заплатить налог — 35 тыс. рублей. Не уплатите — будет уголовное дело , говорит он.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Почему это должно насторожить?

Между тем в УФНС объясняют: да, сотрудники инспекции могут позвонить налогоплательщику и сообщить ему о долге по налогу. Но они никогда не требуют у плательщиков переводить деньги на карту.

«Расчет возможен только по официальным реквизитам налоговой инспекции. Эти реквизиты всегда можно найти и проверить их достоверность на сайте ФНС России», — рассказала начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Алтайскому краю Галина Суханова.

ФНС. www.nalog.ru

Что делать в подобны случаях?

Жительница Барнаула, которую пытались убедить жулики, сама позвонила в налоговую и уточнила у инспектора свои обязательства. Ну и ей удалось не стать жертвой мошенников.

В налоговой службе советуют уточнять актуальную информацию о своих долгах по налогам в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России или на сайте госуслуг.

Уточнить можно и по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России — 8−800−2222−222.

О подобных случаях следует незамедлительно сообщать в региональное управление ФНС по телефону 297−395 или правоохранительные органы.

Мобильный телефон. CC0

Откуда они работают?

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на руководство Сбербанка, что 40−50% мошеннических звонков, которые приводят к потере денег, карточным переводам, расположены в тюрьмах.

Один такой тюремный колл-центр в составе 50 «сотрудников» может совершать в пределах 20 тыс. звонков каждую неделю.