В чем суть новой схемы?
О новом способе вытягивания денег рассказала налоговикам бдительная 65-летняя жительница Барнаула — она на «развод» не попалась. Вот как организовано дело.
- Звонит человек, представляется сотрудником банка. Он сообщает — на ваш счет поступила крупная сумма, с нее нужно заплатить налоги. Сотрудник налоговой службы с вами скоро свяжется.
- Второй звонок поступает от псевдосотрудника ФНС. Причем номер телефона, с которого жулик позвонил женщине, определился как 65−95−84 - и это реальный номер ИФНС России № 14 по Алтайскому краю.
- Псевдоналоговик требует заплатить налог — 35 тыс. рублей. Не уплатите — будет уголовное дело, говорит он.
Почему это должно насторожить?
Между тем в УФНС объясняют: да, сотрудники инспекции могут позвонить налогоплательщику и сообщить ему о долге по налогу. Но они никогда не требуют у плательщиков переводить деньги на карту.
«Расчет возможен только по официальным реквизитам налоговой инспекции. Эти реквизиты всегда можно найти и проверить их достоверность на сайте ФНС России», — рассказала начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Алтайскому краю Галина Суханова.
Что делать в подобны случаях?
Жительница Барнаула, которую пытались убедить жулики, сама позвонила в налоговую и уточнила у инспектора свои обязательства. Ну и ей удалось не стать жертвой мошенников.
В налоговой службе советуют уточнять актуальную информацию о своих долгах по налогам в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России или на сайте госуслуг.
Уточнить можно и по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России — 8−800−2222−222.
О подобных случаях следует незамедлительно сообщать в региональное управление ФНС по телефону 297−395 или правоохранительные органы.
Откуда они работают?
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на руководство Сбербанка, что 40−50% мошеннических звонков, которые приводят к потере денег, карточным переводам, расположены в тюрьмах.
Один такой тюремный колл-центр в составе 50 «сотрудников» может совершать в пределах 20 тыс. звонков каждую неделю.