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Неизвестные обчистили квартиру солиста группы «Би-2»

Накануне неизвестные ограбили квартиру Лёвы Би-2 из известной российской рок-группы «Би-2», сообщает телеграм-канал «112». Воры вырезали кусок металлической двери, чтобы проникнуть в помещение.

Концерт группы "Би-2" в Барнауле.
Концерт группы "Би-2" в Барнауле.
Мария Куртукова

Сработала сигнализация, но подъехавшие охранники на месте никого не застали. Позже в этом же канале появились детали инцидента.

Выяснилось, что квартира охранялась ЧОП «Радуга», пишет znak.com.

«Как так вышло, что сигнал на пульт со стоящей под охраной контрольной панели поступил в 6:09, а группа быстрого реагирования приехала на адрес только в 6:39? Полчаса? В 6:56 ещё подтянулся проезжавший мимо патруль полиции. Но, конечно, было уже слишком поздно. За полчаса можно не только обчистить квартиру, но и вскрыть (при наличии инструмента) средний сейф. Ну, или просто забрать его с собой», — говорится в сообщении.

Пока не известно, чем именно успели поживиться злоумышленники.

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