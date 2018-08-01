Неизвестные обчистили квартиру солиста группы «Би-2»

Сработала сигнализация, но подъехавшие охранники на месте никого не застали. Позже в этом же канале появились детали инцидента.

Выяснилось, что квартира охранялась ЧОП «Радуга», пишет znak.com.

«Как так вышло, что сигнал на пульт со стоящей под охраной контрольной панели поступил в 6:09, а группа быстрого реагирования приехала на адрес только в 6:39? Полчаса? В 6:56 ещё подтянулся проезжавший мимо патруль полиции. Но, конечно, было уже слишком поздно. За полчаса можно не только обчистить квартиру, но и вскрыть (при наличии инструмента) средний сейф. Ну, или просто забрать его с собой», — говорится в сообщении.