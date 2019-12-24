Непосильным трудом. У арестованного генерал-лейтенанта нашли валюту и золото

У арестованного в Москве генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка при обысках нашли крупную сумму денег и ценности. Об этом заявил следователь в суде, где 24 декабря рассматривали ходатайство об аресте генерала, передает РБК.