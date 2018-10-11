Актера сериала «Глухарь», обвиненного в совращении подростка, нашли мертвым в СИЗО

Актера Михаила Фатеева, обвиненного в совращении несовершеннолетнего, нашли мертвым в СИЗО, сообщил РИА Новости пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков. Он уточнил, что мужчина свел счеты с жизнью.

Актера Михаила Фатеева задержали в Москве. Против него завели уголовное дело. Мужчину обвиняли в развратных действиях и распространении порнографии с использованием СМИ.

По версии следствия, в июле 2018 года 44-летний актер переписывался с мальчиком на интимные темы. Со своего смартфона он отправлял подростку порнографические изображения и предлагал ему встретиться.

Михаил Фатеев играл участкового в сериале «Глухарь», снимался в «Марше Турецкого», «На углу у Патриарших, 3», «Диверсант. Конец войны» и других.