Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Происшествия
99

Актера сериала «Глухарь», обвиненного в совращении подростка, нашли мертвым в СИЗО

Актера Михаила Фатеева, обвиненного в совращении несовершеннолетнего, нашли мертвым в СИЗО, сообщил РИА Новости пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков. Он уточнил, что мужчина свел счеты с жизнью.

Российский актер Михаил Фатеев.
Российский актер Михаил Фатеев.
Кадр из сериала "Глухарь"

Актера Михаила Фатеева задержали в Москве. Против него завели уголовное дело. Мужчину обвиняли в развратных действиях и распространении порнографии с использованием СМИ.

По версии следствия, в июле 2018 года 44-летний актер переписывался с мальчиком на интимные темы. Со своего смартфона он отправлял подростку порнографические изображения и предлагал ему встретиться.

Михаил Фатеев играл участкового в сериале «Глухарь», снимался в «Марше Турецкого», «На углу у Патриарших, 3», «Диверсант. Конец войны» и других.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка