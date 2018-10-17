Очевидцы: после взрыва в Керченском колледже неизвестные стреляли в учеников

После взрыва в Керченском политехническом колледже в здании неизвестные люди стреляли из автоматов, пишет RT.

«Сначала произошёл взрыв в столовой, а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски, — рассказывает один из учеников. — Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но сколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям — по всем, кто попадался им на пути… Кроме того, эти люди кидали взрывпакеты».

Очевидцы рассказывают, что в результате взрыва «детей поразрывало». Сейчас в больницы срочном порядке вызывают медиков и студентов медколледжей, чтобы помочь всем пострадавшим, пишет Life.

Что произошло в Керчи

17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

Взрыв признали терактом. По уточненным данным погибли 13 человек, более пятидесяти пострадали. Большинство погибших — дети.

На месте работают специалисты-взрывотехники. Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучают видео с камер наблюдения, устанавливают обстоятельства случившегося.