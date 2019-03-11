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Происшествия

Очевидцы: в Алтайском крае пьяный мужчина облил себя бензином и поджег

В селе Соколово Зонального района пьяный мужчина облил себя бензином, а потом поджег, пишут в группе «Инцидент Барнаул»

Мужчина поджег одежду.
Мужчина поджег одежду.
Скриншот с видео в группе vk.com/incident22, "Инцидент Барнаул".

По информации пользователей, все произошло в начале марта в сельском парке. На кадрах, размещенных в группе, видно, что мужчина средних лет сидит на коленях. Вскоре он чем-то обливает себя, а потом поджигает. Через секунду одежда мужчины горит, он быстро снимает ее. После этого герой ролика встает, делает несколько шагов, а потом спускает штаны и ложится на снег.

Одна из очевидцев отмечает, что мужчина был пьян, а обливал себя бензином. В комментариях пользователи предполагают, что сельчанин мог поджечь одежду на спор.

В каком состоянии сейчас находится герой видео и получил ли он ожоги, неизвестно. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

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