Очевидцы: в Алтайском крае пьяный мужчина облил себя бензином и поджег

По информации пользователей, все произошло в начале марта в сельском парке. На кадрах, размещенных в группе, видно, что мужчина средних лет сидит на коленях. Вскоре он чем-то обливает себя, а потом поджигает. Через секунду одежда мужчины горит, он быстро снимает ее. После этого герой ролика встает, делает несколько шагов, а потом спускает штаны и ложится на снег.
Одна из очевидцев отмечает, что мужчина был пьян, а обливал себя бензином. В комментариях пользователи предполагают, что сельчанин мог поджечь одежду на спор.
В каком состоянии сейчас находится герой видео и получил ли он ожоги, неизвестно. Официальной информации о случившемся пока не поступало.