Опубликовано видео места падения женщины с восьмого этажа в Барнауле

В Барнауле женщина выпала из окна, расположенного на восьмом этаже многоэтажно дома на ул. Гущина, 163. Очевидны сообщают, что она скончалась, пишет паблик «Инцидент Барнаул». По предварительной версии следственного комитета, она свела счеты с жизнью.

Первые сообщившие о происшествии полагали, что в доме было совершено убийство — якобы у женщины было ножевое ранение. Но эта информация не подтвердилась. В дальнейшем другой участник сообщества рассказал, что девушка покончила жизнь самоубийством.

При падении она задела козырёк и получила проникающее ранение. При опросе матери выяснилось, что у девушки уже были попытки самоубийства. И на сегодня именно эту версии как предварительную рассматривают следователи краевого следкома.

«Очень жаль, что не нашлось доброго и понимающего человека. Который бы помог вернуть девушке интерес к жизни», — сказала одна из участниц паблика «Инцидент Барнаул».

Видео с осмотра места происшествия предоставлено СУ СКР по Алтайскому краю, указывает паблик.