Опубликовано видео места падения женщины с восьмого этажа в Барнауле

Первые сообщившие о происшествии полагали, что в доме было совершено убийство — якобы у женщины было ножевое ранение. Но эта информация не подтвердилась. В дальнейшем другой участник сообщества рассказал, что девушка покончила жизнь самоубийством.
При падении она задела козырёк и получила проникающее ранение. При опросе матери выяснилось, что у девушки уже были попытки самоубийства. И на сегодня именно эту версии как предварительную рассматривают следователи краевого следкома.
«Очень жаль, что не нашлось доброго и понимающего человека. Который бы помог вернуть девушке интерес к жизни», — сказала одна из участниц паблика «Инцидент Барнаул».
Видео с осмотра места происшествия предоставлено СУ СКР по Алтайскому краю, указывает паблик.