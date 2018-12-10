Патриот. Компания барнаульцев ночью утащила флаг России со здания и пошла с ним по городу

В Барнауле, в ночь на 10 декабря, со здания училища олимпийского резерва на Потоке прохожий сорвал государственный флаг и скрылся, пишут в группе «Инцидент Барнаул».

Задержали подозреваемого сотрудники вневедомственной охраны. Как рассказали altapress.ru в Росгвардии, в училище есть сторож, который наблюдает за территорией с помощью камер наблюдения. У сторожа имеется тревожная кнопка для вызова вневедомственной охраны.

Приблизительно в полночь сторож заметил, как к зданию подошла компания мужчин лет 30. Один из них вытащил из флагштока триколор, затем компания удалилась. Сторож вызвал росгвардейцев, которым рассказал о случившемся. Патруль проверил окрестности и в одном из дворов обнаружил сильно подвыпившего подозреваемого с флагом в руках.

Его задержали практически у родного подъезда. В полиции мужчина протрезвел и не мог понять, зачем вообще вытащил флаг. Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался.

Состава преступления в его действиях предварительно не обнаружено. Скорее всего он будет отвечать по административному кодексу за мелкое хищение. Его могут наказать штрафом до пятикратной стоимости похищенного или административным арестом до 15 суток.