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Происшествия

Страшное ДТП произошло в Новосибирске: женщину переехали дважды

Утром 24 октября в Новосибирске сбили женщину. Как сообщает sib. fm, пешеход дважды попала под колёса автомобилей и погибла на месте аварии.

Авария.
Авария.
ССО.

В ГИБДД уточнили, что ДТП произошло в 6:40. Водитель внедорожника Nissan совершил наезд на женщину на улице Пермитина. После столкновения пострадавшую отбросило на встречную полосу, где женщина попала под колёса другого автомобиля — ещё один Nissan не успел затормозить.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

В данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД для выяснения всех обстоятельств случившегося. Личность и возраст женщины также устанавливаются.

Вечером 20 октября в Барнауле на Комсомольском проспекте трое человек на пешеходном переходе попали под колеса иномарки. В ГИБДД рассказали подробности аварии

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