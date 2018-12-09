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Происшествия
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В Калифорнии собака месяц ждала хозяев, вынужденно бросивших его на пожарище

Собака целый месяц ждала хозяев, покинувший штат Северная Калифорния из-за лесных пожаров. Последствия пожара ужасные, но собака выжила, сообщается в фейсбуке на странице организации по спасению бездомных животных K9 Paw Print Rescue.

Пес по кличке Мэдисон из Калифорнии. Он выжил в лесных пожарах и дождался хозяев.
Пес по кличке Мэдисон из Калифорнии. Он выжил в лесных пожарах и дождался хозяев.
Facebook.

Собаку зовут Мэдисон. Когда пожар стал распространяться по территории, его хозяева покинули жилье и не смогли вернуться за ним. «Они надеялись и молились, чтобы он был в порядке», — говорится в сообщении.

Спустя почти месяц семья получила разрешение вернуться в свой дом. И там они обнаружили живого Мэдисона, который «ждал их там, будто охраняя свой бывший дом», пишет «Дождь».

Волонтер Шейла Салливан рассказала в комментариях, что сначала нашла другую собаку пары по кличке Мигель, брата Мэдисона. В дальнейшем она кормила и приглядывала за псами, пока не вернулись их хозяева. Она написала, что у нее появилась идея вывесить предмет их одежды, чтобы «Мэдисон сохранял надежду до тех пор», пока хозяева не вернуться.

Лесные пожары в Калифорнии начались 8 ноября, локализовать их смогли только через месяц. Около 150 тыс. человек вынуждены были покинуть дома. Последствия пожара масштабные: уничтожены 14 тыс. домов, около 70 человек погибли. Пожары признали самыми разрушительными в истории штата.

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