В Калифорнии собака месяц ждала хозяев, вынужденно бросивших его на пожарище

Собаку зовут Мэдисон. Когда пожар стал распространяться по территории, его хозяева покинули жилье и не смогли вернуться за ним. «Они надеялись и молились, чтобы он был в порядке», — говорится в сообщении.
Спустя почти месяц семья получила разрешение вернуться в свой дом. И там они обнаружили живого Мэдисона, который «ждал их там, будто охраняя свой бывший дом», пишет «Дождь».
Волонтер Шейла Салливан рассказала в комментариях, что сначала нашла другую собаку пары по кличке Мигель, брата Мэдисона. В дальнейшем она кормила и приглядывала за псами, пока не вернулись их хозяева. Она написала, что у нее появилась идея вывесить предмет их одежды, чтобы «Мэдисон сохранял надежду до тех пор», пока хозяева не вернуться.
Лесные пожары в Калифорнии начались 8 ноября, локализовать их смогли только через месяц. Около 150 тыс. человек вынуждены были покинуть дома. Последствия пожара масштабные: уничтожены 14 тыс. домов, около 70 человек погибли. Пожары признали самыми разрушительными в истории штата.