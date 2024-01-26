По-прежнему волны выбрасывают изуродованные трупы людей на пляжи Антальи

За последнюю неделю на экстренные службы Турции зафиксировали 9 тел.
Восемь трупов без конечностей туристы нашли на пляжах Антальи, один — недалеко от Бодрума, указывает aif.ru.
Откуда появились останки, — точно пока не установлено. Предварительно, — это могут быть сирийские беженцы.
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Тела могут принадлежать нелегальным мигрантам. Судно перевозило около 90 человек из прибрежного района между Ливаном и Сирией, двинулось в сторону Кипра. Через несколько часов связь с ним была потеряна. Вполне вероятно, что число прибитых к берегу трупов увеличится.
Все найденные тела исследуют специалисты судебной экспертизы.
Ранее россияне нашли труп на пляже, но продолжили купаться и загорать. 23-летний мужчина утонул на озере на Щелоковском хуторе. Его тело лежало на пляже, кто-то накрыл голову погибшего пакетом и все отдыхающие продолжали купаться и загорать рядом, не обращая на него внимания. Это случилось в Нижнем Новгороде.
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