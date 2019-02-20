Под Барнаулом женщина на Renault сбила трех дорожных рабочих, один из них скончался

В пригороде Барнаула утром 20 февраля автомобиль Renault Trafic сбил трех человек и врезался в стоящую машину, сообщает ГИБДД города.

ДТП произошло в 9:40 на 19 км Павловского тракта в сторону села Новомихайловка. Автомобиль Renault Trafic под управлением 43-летний женщины сбил трех дорожных рабочих. После этого иномарка врезалась в стоящий ГАЗ 330232.

В результате ДТП 63-летний пешеход скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия. Кроме того, пострадали 36-летний и 23-летний мужчины. Им оказали медицинскую помощь в горбольнице № 1, госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД Барнаула, бригада скорой медицинский помощи, МЧС. Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.