12 января
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Происшествия

Получил ожог легких. Стали известны подробности о спасателе, пострадавшем при пожаре в барнаульском торговом центре

Пожарный, который участвовал в недавнем тушении торгового центра в Барнауле и сейчас находится в больнице в коме под ИВЛ, получил ожог легких.

В Барнауле потушили торговый центр "Вианор"
В Барнауле потушили торговый центр "Вианор"
t.me/mchs_altkray

Как рассказал «КП» источник, знакомый с ситуацией, спасатели оказались в эпицентре пожара с максимальной температурой.

«Температура подскочила до 900 градусов, у парня, который шел первым, маска стала плавиться, двое пожарных, следующих за ним, получили ожоги спины и рук. Несмотря на полученные травмы, ребята приступили к спасению товарища, у одного при этом тоже маска стала трещать», — сообщил коллега пострадавшего.

Расплавленную маску спасатель сорвал с лица, когда она начала прилипать к коже, в результате чего надышался опасными продуктами горения и получил ожог легких.

Напомним, ЧП случилось 9 январе в ТЦ «Вианор». Пожар тушили около 100 сотрудников МЧС.

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