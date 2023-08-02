Произошло ДТП с участием автомобильного крана

Аварийно-диспетчерская служба ООО «Газпром газораспределение Барнаул» локализовала аварию в 17.40, но приступить к ремонтным работам удалось только в 23.30, так как, застрявший автомобиль смогли убрать с поврежденного участка газопровода только с помощью привлечения специальной техники МЧС. Жертв нет.
На данный момент восстановительные работы завершены. Абонентов с ул. Горской в г. Барнауле, в селе Гоньба, а так же, в поселках Казенная заимка, Научный городок и Землянуха, просим проявить терпение — газоснабжение будет восстановлено сегодня, 2 августа, в течение дня, — говорят в пресс-центре ООО «Газпром газораспределение Барнаул».