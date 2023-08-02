Вчера, 1 августа, в 17.20 произошло ДТП с участием автомобильного крана на базе КамАЗа, который врезался в крановый узел на газопроводе высокого давления на пересечении пр. Космонавтов и ул. Солнечная поляна.

Аварийно-диспетчерская служба ООО «Газпром газораспределение Барнаул» локализовала аварию в 17.40, но приступить к ремонтным работам удалось только в 23.30, так как, застрявший автомобиль смогли убрать с поврежденного участка газопровода только с помощью привлечения специальной техники МЧС. Жертв нет.