Пропавших кузбасских подростков нашли мертвыми под окнами многоэтажки

Тела 15-летних мальчика и девочки нашли под окнами 10-этажного дома в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область). Об этом на своей странице сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Погибших подростков нашли рядом с многоэтажным домом в одном из городских дворов 15 августа. Предположительно, погибшие упали с большой высоты.

Дети пропали вечером 13 августа. Мать юноши рассказала, что они ушли вместе примерно в 21:00. Девочка провожала друга на автобусную остановку. Потом они перестали выходить на связь, и их больше никто не видел.

Ранее мальчик никогда не убегал из дома, уточнила женщина в беседе с «Сибдепо». Такое произошло с ним впервые. Она также подчеркнула, что заявление о пропаже незамедлительно написали в полицию.

Следователи начали проверку по факту произошедшего.

Ранее в Алтайском крае нашли тело 34-летней женщины-грибника, которая пропала несколько недель назад.