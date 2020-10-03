«Прошу винить Российскую Федерацию»: журналистка покончила с собой у здания МВД

2 октября главный редактор Koza. press Ирина Славина совершила акт самосожжения перед зданием МВД по Нижегородской области.
Перед этим на своей странице в Facebook женщина написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
За день до гибели, 1 октября, у нее и некоторых нижегородских активистов прошли обыски в связи с расследованием уголовного дела в отношении Михаила Иосилевича (основателя нижегородской церкви летающего макаронного монстра). Его подозревают в участии в деятельности нежелательной в РФ организации — «Открытой России».
Профсоюз журналистов и работников СМИ считает, что в гибели Ирины Славиной присутствуют явные признаки преступления, предусмотренного 110 ст. УК РФ («Доведение до самоубийства»). Профсоюз требует провести расследование по факту случившегося.
Региональный следком начал доследственную проверку. В управлении отрицают, что смерть журналистки может быть связана с проведенными у нее накануне обысками.