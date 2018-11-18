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Происшествия
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Пять человек убиты в Подмосковье из-за ревности

Сразу два происшествия с убийствами на почве ревности произошли в двух районах Подмосковья 17 ноября.

Пистолет, обойма, патроны.
Пистолет, обойма, патроны.
Анна Зайкова

Первый случай произошел в одной из квартир в городе Видном, куда мужчина пришел в гости к своей бывшей жене. Там он застал своего родственника, к которому и приревновал женщину. Гость открыл стрельбу и на месте убил мужчину и женщину, а сам попал в больницу с ранением головы. Скончался.

Чуть позже на территории частного домовладения в поселке Поварово произошло еще одно двойное убийство. 63-летний хозяин домовладения зарезал гостя, приревновав к своей сожительнице, пишет «Росбалт». Затем он зарезал еще одну гостью и рассказал о случившемся своей сожительнице. Сам ревнивец был доставлен в реанимацию. В доме нашли тела двух жертв с множественными ножевыми ранениями: женщина 1972 года рождения была убита на втором этаже дома, а мужчина 1949 года рождения — в хозяйственной постройке.

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