Пять человек убиты в Подмосковье из-за ревности

Первый случай произошел в одной из квартир в городе Видном, куда мужчина пришел в гости к своей бывшей жене. Там он застал своего родственника, к которому и приревновал женщину. Гость открыл стрельбу и на месте убил мужчину и женщину, а сам попал в больницу с ранением головы. Скончался.

Чуть позже на территории частного домовладения в поселке Поварово произошло еще одно двойное убийство. 63-летний хозяин домовладения зарезал гостя, приревновав к своей сожительнице, пишет «Росбалт». Затем он зарезал еще одну гостью и рассказал о случившемся своей сожительнице. Сам ревнивец был доставлен в реанимацию. В доме нашли тела двух жертв с множественными ножевыми ранениями: женщина 1972 года рождения была убита на втором этаже дома, а мужчина 1949 года рождения — в хозяйственной постройке.