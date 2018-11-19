Работников алтайского молочного комбината поймали с 300 кг ворованного сырного продукта

Автомобиль Toyota Corolla остановили, потому что поведение водителя вызвало у полицейских подозрение. В салоне и багажнике машины лежали 14 мешков сырного продукта массой около 300 килограммов. Выяснилось, что продукцию похитили и незаконно вывезли с территории местного молочного комбината.
Полицейские задержали четырех подозреваемых, все они — сотрудники молочного комбината. По предварительной информации, ночью они подогнали к территории предприятия автомобиль, который специально для этого наняли, перекусили проволоку на заборе и вынесли заранее подготовленную продукцию.
Похищенный сырный продукт изъяли. По предварительным данным, сотрудники откладывали излишки сырья, чтобы потом забрать. Точные объемы похищенного устанавливают.
Подозреваемые дают признательные показания. Возбудили уголовное дело.