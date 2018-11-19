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Работников алтайского молочного комбината поймали с 300 кг ворованного сырного продукта

В Алтайском крае полицейские задержали четырех сотрудников одного из молочных комбинатов. Злоумышленники хотели вывезти 34 большие головки сырного продукта, сообщает ГУ МВД России по региону.

Сырный продукт.
Сырный продукт.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Автомобиль Toyota Corolla остановили, потому что поведение водителя вызвало у полицейских подозрение. В салоне и багажнике машины лежали 14 мешков сырного продукта массой около 300 килограммов. Выяснилось, что продукцию похитили и незаконно вывезли с территории местного молочного комбината.

Сырный продукт.
Сырный продукт.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские задержали четырех подозреваемых, все они — сотрудники молочного комбината. По предварительной информации, ночью они подогнали к территории предприятия автомобиль, который специально для этого наняли, перекусили проволоку на заборе и вынесли заранее подготовленную продукцию.

Похищенный сырный продукт изъяли. По предварительным данным, сотрудники откладывали излишки сырья, чтобы потом забрать. Точные объемы похищенного устанавливают.

Подозреваемые дают признательные показания. Возбудили уголовное дело.

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