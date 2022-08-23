24 августа
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Происшествия

Родственники женщины до смерти забили ее сожителя за пьянство в Алтайском крае

Следственные органы завершили расследование уголовного против 43-летнего жителя Барнаула, его сестры и несовершеннолетнего племянника, которые до смерти забили сожителя родственницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Бейсбольная бита.
Бейсбольная бита.
СС0

Следователи выяснили, что в июле 2021 года барнаулец из разговора с матерью узнал, что его сестра регулярно потребляет спиртное со своим сожителем.

Мужчина решил наказать возлюбленного родственницы за то, что тот «спаивает» ее. Для этого он вооружился битой и позвал на помощь другую сестру и 17-летнего племянника.

Они сели на такси и отправились в Павловский район, где проживает женщина. Рядом с ее домом они сильно избили 45-летнего мужчину, нанеся ему множество ударов по голове, в том числе битой. От полученных травм он скончался.

На обратном пути они посетили знакомую, которая, видимо, не ждала прибытия гостей. Это не остановило агрессивную компанию. Барнаульцы взломали запорное устройство и нанесли травмы хозяину жилья.

Им предъявлено обвинение по двум статьям УК, в том числе за нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и незаконное проникновение в жилье. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила о раскрытии убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной, которую днем ранее взорвали в собственной машине в Москве.

Как выяснили сотрудники ведомства, исполнителем преступления выступила 43-летняя уроженка Украины Наталья Вовк, организаторами — украинские спецслужбы.

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