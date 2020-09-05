Росгвардейцы прибежали на крики девушки и схватили злодея с ножом и чужой цепочкой

Инцидент произошел в Барнауле ночью 5 сентября. Жильцы одного из домов услышали крики в подъезде и позвонили в полицию.
Борцы за общественную безопасность патрулировали территорию, когда получили сообщение о разбойном нападении.
«Росгвардейцы вошли в подъезд, из которого доносились крики девушки о помощи. Вооруженный ножом правонарушитель был задержан», — рассказали в ведомстве.
Девушка сообщила, что неизвестный мужчина при помощи ножа похитил у нее золотую цепочку и сотовый телефон — имущество вернули хозяйке.
Мужчину обвинили в «разбое, совершенном с применением оружия», ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Алтайском крае один из сотрудников Росгвардии задержал неадекватного водителя, который вначале попытался уехать, а потом решил убежать.