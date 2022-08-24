Россиянин, подозреваемый в попытке изнасилования двух женщин, покончил с собой

Подозреваемый в попытке изнасилования двух жительниц Норильска выпрыгнул из окна шестого этажа. Об этом сообщает « ТВК ».

23-летний мужчина, подозреваемый в попытке изнасилования двух женщин, после задержания попросил уединиться с адвокатом. Они прошли в помещение для курения в сопровождении сотрудника полиции.

Там обвиняемый внезапно разбежался, выбил своим телом оконное стекло и выпал с шестого этажа. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее подозреваемый напал на двух женщин и попытался изнасиловать их. Он душил их, но оба раза ему помешали случайные прохожие.

Его задержали 22 августа. Мужчина признался в содеянном и сказал, что был сильно пьян и нападал на первых встречных.

После самоубийства задержанного СК возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудника полиции Норильска (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Ему грозит до 5 заключения с лишением права занимать определенные должности.