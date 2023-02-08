Россиянин поджег отделение банка по инструкции жулика

Накануне поджигателю позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Он убедил доверчивого мужчину — его накопления под угрозой, их необходимо защитить.

Но у «службы безопасности» есть решение — нужно взять кредит. И мужчина пошел в отделение, там оформил кредит на 1 млн 357 тыс. рублей. И с чистой совестью отправил деньги мошеннику.

Тот, в свою очередь, разъяснил мужчине — надо наказать аферистов, а для этого нужно поджечь офис банка. Что и сделал 48-летний россиянин. Он забросил коктейль Молотова в форточку и убежал. Пламя загасили сотрудники кредитного учреждения, а поджигателя увезли в отдел полицейские.

Ведется разбирательство.

Схема

Ранее мошенники обманули сибирского преподавателя на 14,2 млн рублей.

Правоохранители выяснили — потерпевшей позвонил мужчина и представился сотрудником «службы безопасности Центробанка». Злоумышленник сообщил горожанке, что мошенники оформили на нее крупный кредит.

По словам звонившего, незаконная операция была «заморожена». Во избежание хищения денег женщине необходимо было самой подтвердить полученные средства на специальный «резервный безопасный счет».

Потерпевшая знала о такой схеме мошенничества, но под диктовку преступника на протяжении 39 дней она перевела со своих счетов и знакомых около 14,2 млн рублей.