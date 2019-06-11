С журналиста «Медузы» Голунова сняты обвинения (обновляется)

Принято решение о прекращении уголовного преследования спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, сообщает ТАСС.

Журналист интернет-издания «Медуза» будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.

Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Опубликовано видео заявления главы МВД.

Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере 6 июня в центре Москвы. В рюкзаке и квартире корреспондента нашли наркотики. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Голунову избрали меру пресечения домашний арест.

После проведенных экспертиз выяснилось, что в биоматериалах журналиста отсутствуют следы наркотических веществ. А на пакетиках с наркотиками обнаружены ДНК других людей.