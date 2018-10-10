Самолёт авиакомпании «Якутия» ушёл за пределы взлетно-посадочной полосы. Есть пострадавшие

Самолет авиакомпании «Якутия», после приземления в аэропорту Якутска и пробега по ВВП выкатился за ее пределы, сообщается на сайте Росавиации. По предварительным данным, у лайнера подломилась передняя стойка шасси. В происшествии пострадали четыре человека.

Ночью 10 октября лайнер, выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ-Якутск, после приземления в аэропорту Якутска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате у самолета подломились основные опоры шасси. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам — на борту самолёта находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. Первоначально о пострадавших не сообщалось, но позже в аэропорту Якутска «Интерфаксу» сообщили, что у четырех пассажиров зафиксировали ушибы и головные боли. «Под вопросом сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Мы диагноз не можем утверждать, всем выписано направление в скорую — точно будет ясно после консультации врача», — добавил представитель медпункта.

По данным РБК, аэродром закрыли до 09:00 по местному времени для эвакуации самолета. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, были задержаны 11 рейсов и два отменены. Все ближайшие рейсы из аэропорта направили на запасной аэропорт в поселке Чульман. Как сообщается на официальном сайте авиакомпании «Якутия», создана комиссия по расследованию данного инцидента.