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14 ноября
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Происшествия
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Барнаулец по дороге в суд избил человека

33-летнего барнаульца будут судить за причинение средней тяжести вреда здоровью. Любопытно, что в драку он вязался, когда шел на суд, где должны были рассматривать его дело по обвинению в угрозах и умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Драка, удар.
Драка, удар.
Открытые источники в Интернете (СС0)
Барнаулец вышел из тюрьмы и на следующий день совершил преступление
Происшествия

Драка произошла в сентябре. Шедший на заседание мирового суда Ленинского района мужчина заметил у бойлерной на улице Юрина бригаду отделочников, которые спорили с малознакомым ему человеком. Тот выражал претензии к строителям о качестве ремонта бойлерной.

Подошедший вмешался в спор, разгорячился. Тогда его знакомый стал просить мужчину успокоится. Но он разозлился и набросился на потерпевшего с кулаками, ударив в лицо четыре раза. Пострадавший упал на землю и потерял сознание. Врачи диагностировали у него двухсторонний перелом нижней челюсти.

К трем прежним делам прибавилось четвертое. Дело передано в суд. Ранее этот мужчина уже был судим.

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