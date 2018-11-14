Барнаулец по дороге в суд избил человека

Драка произошла в сентябре. Шедший на заседание мирового суда Ленинского района мужчина заметил у бойлерной на улице Юрина бригаду отделочников, которые спорили с малознакомым ему человеком. Тот выражал претензии к строителям о качестве ремонта бойлерной.
Подошедший вмешался в спор, разгорячился. Тогда его знакомый стал просить мужчину успокоится. Но он разозлился и набросился на потерпевшего с кулаками, ударив в лицо четыре раза. Пострадавший упал на землю и потерял сознание. Врачи диагностировали у него двухсторонний перелом нижней челюсти.
К трем прежним делам прибавилось четвертое. Дело передано в суд. Ранее этот мужчина уже был судим.