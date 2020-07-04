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Происшествия

Скончался отец и легендарный тренер чемпиона мира Хабиба Нурмагомедова

57-летний Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона мира по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова, скончался 3 июля. У него была подтвержденная коронавирусная инфекция, от которого он долго лечился. Однако непосредственная причина смерти — инсульт, рассказывает Lenta.ru.

Хабиб и Абдулманап (в центре) Нурмагомедовы.
Хабиб и Абдулманап (в центре) Нурмагомедовы.
Инстаграм Хабиба Нурмагомедова.

О смерти мастера боевых искусств Абдулманапа Нурмагомедова 3 июля сообщил своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Выяснилось, что отец чемпиона, воспитавший также 18 победителей первенства мира, болеет с конца апреля.

В начале мая состояние его ухудшилось. Вскоре появилась информация, что Нурмагомедов-старший перенес операцию на сердце. После этого у него произошел инсульт, тренер вновь впал в кому. 22 июня Хабиб Нурмагомедов сообщил, что отец излечился от COVID-19, но продолжает «находиться под аппаратами».

Из комы он так и не вышел.

На смерть легендарного тренера уже отреагировали многие бывшие и действующие спортсмены. «Хабибу и всей семье, родным Абдулманапа выражаю свои соболезнования. Величие людей определяется их делами, а он воспитал не только Хабиба. Благодаря его делам Россию знают во всем мире», — сказал бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев. Бывший боец Олег Тактаров заметил, что «потерял частичку себя».

Абдулманап Нурмагомедов — известный тренер по боевому самбо. В сентябре 2019 года его включили в Книгу рекордов России за то, что он стал наставником наибольшего количества чемпионов мира по этому виду единоборств.

Тренера похоронили в Дагестане, сообщила «КП».

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